لحظة تصدي رجل هارب لشرطي أمريكي أدخلته في حالة حرجة.. شاهد ما حدث

يواجه إيليجاه جانت البالغ من العمر 28 عامًا تهم الاعتداء بعد أن تصدى لضابط شرطة أثناء محاولته التهرب من الاعتقال في ولاية ميسوري. الضابط، ترافيس براون، يرقد في المستشفى في حالة حرجة.

أدى إحياء ذكرى مرور 10 سنوات على مقتل مايكل براون، مراهق أسود قُتل برصاص الشرطة يوم الجمعة، إلى تجمع المتظاهرين بالقرب من قسم شرطة فيرغسون حيث تقول الشرطة إن المظاهرة ظلت سلمية طوال معظم المساء. وتقول الشرطة إن الضباط لم يتم نشرهم إلا بعد أن بدأ بعض المتظاهرين في هز وكسر السياج المحيط بقسم الشرطة.

تعرض الضابط براون لإصابة دماغية شديدة تركته في المستشفى في حالة حرجة. قال مكتب المدعي العام لمقاطعة سانت لويس إن غانت يواجه اتهامات بمقاومة الاعتقال وإلحاق أضرار بالممتلكات من الدرجة الأولى وتهمتين بالاعتداء من الدرجة الرابعة.