نجا طفلان صغيران من موت محقق بعد اصطدام سيارة والدهما من نوع جيب بمركبة أخرى على الطريق السريع في مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية.

حدث ذلك مساء الأحد حوالي الساعة السابعة على الطريق السريع الشرقي بالقرب من الطريق الدائري رقم 8. عندما كان فيكتور كوردوفا يقود سيارته عائدًا إلى المنزل، وكانت حركة المرور قد تباطأت ثم انقسم المشهد بشكل لا يصدق عن طفلين تائهين في الطريق. استجاب نواب شرطة مقاطعة هاريس لحادث الاصطدام بين السيارتين، حيث أدى الاصطدام إلى انقلاب السيارة الجيب التي كان الطفلان فيها ثم طارا في الهواء.

أخبر مكتب العمدة قناة ABC13 أن التحقيق لم يكتمل بعد، ولكن الأب قد يواجه اتهامات جنائية لعدم ربطه أطفاله بحزام الأمان.

لا يزال الطفلان في المستشفى، وفقًا لمكتب عمدة المقاطعة. كما ذكرت قناة KTRK المتعاونة مع شبكة CNN.