"عليّ التوقف للحظة".. شاهد مذيع أرصاد جوية يتعرض لنوبة هلع ببث مباشر

بينما كان في بث مباشر ببرنامج "نيوز بريكفاست" لشركة البث الأسترالية، تعرض مقدم الأحوال الجوية نيت بيرن لنوبة هلع.



حلت زميلة بيرن مكانه بعدما أخذ بعض الوقت للتعافي قبل أن يعود للانضمام إلى البث.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بيرن لنوبة هلع على الهواء، فقد حدث ذلك أيضًا في نشرة سابقة.

كتب بيرن عن تجربته مع نوبات هلع وكيف تعلم التعامل معها، قائلًا: "التأكد من أن شبكة الدعم المحيطة بك تعلم أنك قد تحتاج أحيانًا إلى المساعدة وكيف يمكنهم فعل ذلك أمر مهم"، مضيفًا: "ليس من الواضح دائمًا ما الذي يحدث من الخارج، أبدو دائمًا أكثر سيطرة مما أشعر به".