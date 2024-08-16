ما بدأ الأمر كرحلة ميدانية مع منظمة Greening of Detroit غير الربحية يوم الثلاثاء إلى محكمة المنطقة 36 أمام القاضي كينج سرعان ما تحول إلى انزعاج واضح من القاضي كينج بسبب طالبة نائمة في قاعة المحكمة.

أمر القاضي كينج بإخراجها من قاعة المحكمة، لكنه قال إن هذا لم يحسّن من "سلوكها"، وعندها أخرج زي السجن والأصفاد.

يقول كينج إنه كان يحاول تعليم المراهقة درسًا في السلوك والاحترام في المحكمة، وخاطبها في القاعة قائلًا: "سأذهب للنوم الليلة بينما تجلسين أنت في سجن الأحداث".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة WXYZ المتعاونة مع CNN، قال القاضي: "هل كنت سأفعل ذلك حقًا؟ ربما لا. هل كان بإمكاني أن أفعل ذلك؟ ربما كان الأمر كذلك. لكن هذا ليس ما أريد أن أفعله بطفل موجود هناك في رحلة ميدانية".

تثير أساليبه في تعليم الشباب الآن تساؤلات داخل المجتمع القانوني، حيث علق لاري دوبين، محامٍ سابق لديه خلفية في الأخلاقيات القانونية وأستاذ قانون، على الحادثة بالقول: "إنها طريقة غير ملائمة إطلاقًا. هناك العديد من الطرق الأخرى لمساعدة تلك الفتاة على التعلم. لم أرَ قط شيئًا يشبه ما رأيته في قاعة المحكمة".

من جانبها، قالت المنظمة غير الربحية التي تدير الرحلة الميدانية في بيان: "رغم أن القاضي كان يحاول تعليم درسًا في الاحترام، إلا أن أساليبه كانت غير مقبولة. لقد أصيبت الشابة بصدمة نفسية بسبب المعاملة التأديبية غير الضرورية والتوبيخ الذي تلقته".

أما القاضي فقد ظل متمسكًا بأساليبه، وقال إن كل هذا كان فقط لمساعدة الأطفال على عدم التواجد في قاعة المحكمة في وقت لاحق من حياتهم.

