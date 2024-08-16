تم استدعاء رجل إلى المحكمة بتهم الاعتداء والاحتجاز غير القانوني بسبب ما فعله مع أليكسيس بعد ظهر الثلاثاء، حيث زُعم أنه دفع رأسها إلى باب سيارته محاولًا إدخالها بينما كانت تصرخ طلبًا للمساعدة.

وبحسب المراهقة، فقد سألها الرجل الذي يبلغ من العمر 27 عامًا " إن كان بإمكانه اصطحابي إلى المنزل مرتين ورفضت وبدأت في المشي. خرج من السيارة وأمسك بمعصمي وقال: سأوسعك ضربًا".

تم اتهام الرجل أيضًا بخطف فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في ستيرلنغ هايتس بعد حوالي ساعة من هروبه من مكان الحادث في بلدة كلينتون، حسبما ذكرت الشرطة.

لحظات الرعب التي تم فيها اختطاف الفتاة الصغيرة تم توثيقها بكاميرا مراقبة، لكنها تمكنت من الهروب في النهاية بعد مساعدة أحد الأشخاص لها.

أعرب المدعون العامون عن قلقهم من أن الرجل قد يشكل خطرًا، في حين أن القاضي أمر باحتجازه دون كفالة.

من جانبها، وجهت المراهقة أليكسيس رسالة للأطفال الآخرين، قائلة: "يجب أن تكونوا حذرين دائمًا بشأن الأشخاص الذين تكونون معهم، وأن تكونوا حذرين دائمًا بشأن محيطكم لأنكم لا تعرفون أبدًا ما قد يحدث لكم".