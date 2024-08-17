اغتصب وقتل أمًا لخمسة أطفال.. شاهد لحظة اعتقال مشتبه به داخل حانة ليلية

يُظهر مقطع فيديو تم نشره حديثًا من كاميرا مثبتة على جسد الشرطة لحظة اعتقال مشتبه به في جريمة اغتصاب وقتل في تولسا بولاية أوكلاهوما في يونيو.

يُعد الاعتقال جديرًا بالملاحظة حيث كان المشتبه به طليقًا لمدة عام تقريبًا بسبب جريمة وقعت في ماريلاند.

قُتلت راشيل مورين، وهي أم لخمسة أطفال، أثناء سيرها على قارعة طريق ما وبا ( The Ma and Pa Trail) في مقاطعة هارفورد بولاية ماريلاند في أغسطس 2023.

بعد أشهر، تم العثور على القاتل المتهم في حانة في تولسا.

تُظهر لنا كيلسي كوشنر من محطة WJZ الإخبارية كيف حدث الأمر، كما تحدثت إلى والدة الضحية.