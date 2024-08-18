اصطدمت حافلة نقل إقليمية تابعة لبيتسبرغ بمنزل في شارع هاملتون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وكان دينيس ويليامز يشاهد التلفاز عندما وقع الحادث.

قال ويليامز: "بدا الأمر وكأنه صوت اصطدام قوي. لم يهز المنزل حتى، كان مجرد صوت صاخب. عندما نظرت إلى الخارج، نزلت، لم أستطع الخروج من بابي الأمامي. لذلك، خرجت من الباب الخلفي لأرى بالضبط ما كان يحدث".

وعند سؤاله عما جاء في باله عندما رأى ما حدث، أجاب ويليامز قائلًا: "كيف حدث هذا بحق الجحيم؟!"، مشيرًا إلى أنه "مرتاح لأنه يجلس عادة على الشرفة التي اصطدمت بها الحافلة".

من جانبه، قال النقل الإقليمي في بيتسبرغ إن كل هذا بدأ كمطاردة مع شرطة مونروفيل، حيث صدم المشتبه به الحافلة فأخرجها عن الطريق ودخلت المنزل. وتم نقل سائق الحافلة وأحد الركاب الـ8 إلى المستشفى.