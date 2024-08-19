يمثل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا أمام محكمة الأحداث، للاشتباه بتورطه في عملية سرقة سيارة عنيفة حدثت صباح الثلاثاء في مبنى موقف سيارات لمستشفى في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وبحسب الشرطة، أظهرت لقطات المراهق وهو يضرب امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا مرتدية ملابس طبية قبل سرقة سيارتها الرمادية من طراز "هوندا أكورد".

وتقول وثائق المحكمة إن المراهق البالغ من العمر 15 عامًا اعترف قائلاً: "لقد رأيتها، إنها عجوز، وهناك سيارة أعرف أنني أستطيع أخذها".

وأشار المحققون إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يسرق فيها المراهق سيارة.