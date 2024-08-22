كان تايلر جونسون ووالده يمارسان الصيد في شبه جزيرة كيناي في ألاسكا عندما هاجمهما دب بني بشكل مفاجئ من بين الأعشاب الكثيفة حيث تمكن الابن من سحب مسدسه خلال سقوطه للخلف ولكنه أصاب نفسه بطلق ناري بالخطأ جراء ردة فعله السريعة أثناء سقوطه. حيث يقول جونسون: "كنا نسير عبر بعض الأعشاب الكثيفة هنا. لقد أفزعناها أو أفزعناه.. لست متأكدًا. وقد جاء ليهاجم والدي.. أحدث بعض الضوضاء ثم هاجمني مباشرة. ولحسن الحظ، عندما كنت أسقط إلى الخلف، تمكنت من سحب مسدسي."

ويروي تايلر جونسون الابن ما حدث بعد تلك اللحظات.

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