أظهرت صورة لحروق من الدرجة الثانية والثالثة على يدي كيد بوينتر، البالغ من العمر 17 عامًا، حيث قال والده إنه أصيب بها بعد أن أجبر مدرب رفع الأثقال كيد ولاعبي كرة قدم آخرين على الزحف عبر ملعب كرة القدم في مدرسة بوفورد الثانوية كعقاب.

وأضاف والد بوينتر: "في ذلك اليوم، إذا كنت أتذكر أن درجة الحرارة كانت بين 85 و90 درجة (فهرنهايت) وإذا كانت 85 أو 90 درجة في الخارج، فإن العشب يكون عادة أكثر سخونة من ذلك بكثير".

وعندما طلب بوينتر رؤية الطبيب، قال المدرب إنهم "لن يذهبوا إلى الطبيب، بل سيرفعون الأثقال ويخففون الألم عن أيديهم"، على حد قول والده.

وأشار والده إلى أن كيد ذهب في النهاية إلى الطبيب وتم تشخيصه بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وكانت خطيرة للغاية، لدرجة أنه اضطر إلى الجلوس خارج مباراة تدريبية للفريق في نهاية الأسبوع الماضي.