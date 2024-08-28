أظهر مقطع فيديو لحظات مخيفة، الجمعة، حيث انطلقت سيارة "وايمو" ذاتية القيادة، وانتهى بها الأمر في مواجهة حركة المرور القادمة على بعد أقدام من حرم جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

كانت خريجتا جامعة ولاية أريزونا مؤخرًا، إيمي ويست وأيسلين أنايا هول، وجهاً لوجه مع سيارة "وايمو" ذاتية القيادة التي كان بداخلها راكب. وكانت إشارة المرور خضراء، لكنهما عالقتان.

من جانبه، قال متحدث باسم "وايمو" لقناة 12News في بيان: "سائق وايمو كان يمر عبر تقاطع عندما تغير الضوء، وأعادت السيارة مسارها من خلال الانعطاف إلى اليمين، وتجاوزت التقاطع بأمان في غضون دقيقة".

وأضاف المتحدث: "نعمل باستمرار على تحسين أداء نظامنا للتنقل في السيناريوهات المعقدة، مع إعطاء الأولوية لسلامة المجتمع".

