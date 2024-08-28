اشتعال مقعد أمان للأطفال داخل مركبة بشكل مفاجئ.. شاهد السبب

أظهرت لقطات ما تبقى من مقعد أمان الأطفال الذي اشتعلت فيه النيران بولاية كارولينا الشمالية في أمريكا. ونشر قسم الإطفاء بعض الصور بعد أن قالوا إن كتابًا لطفل صغير اشتعلت فيه النيران.

وقال المحققون إن الكتاب كان موضوعًا بين مقعد أمان الطفل ومقعد الشاحنة، ويعتقدون أن بطارية الليثيوم الصغيرة ربما كانت سببًا في ارتفاع درجة حرارتها واشتعال الحريق.

ويقدر أفراد الإطفاء الأضرار التي لحقت بالجزء الداخلي من السيارة الصغيرة بآلاف الدولارات. في حين استجابت ملازمة الإطفاء للحريق، وقالت إنها اتصلت بابنتها التي لديها كتب مماثلة بعدما حدث.