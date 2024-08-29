مشهد صادم لآلاف الأسماك المتعفنة تسد هذا الميناء بعد فيضانات تاريخية

تمكنت السلطات اليونانية من إزالة أكثر من 40 طنا من الأسماك النافقة والمتعفنة من ميناء فولوس السياحي، بعد أن جرفت العواصف والفيضانات التاريخية الكائنات المائية العذبة إلى مياه البحر المالحة حيث قضت عليها تلك ملوحة المياه.

يخشى السكان من أن تؤثر الرائحة الكريهة والتعفن على أعمالهم والسياحة والنظم البيئية المحيطة.

شهدت اليونان المزيد والمزيد من العواصف في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العاصفة التي ساهمت في هذه الكارثة... العاصفة “دانييل”، الأكثر فتكًا على الإطلاق في الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

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