قالت سيليتا جونسون، امرأة من مدينة روتشستر في ولاية نيويورك الأمريكية إن شخصًا غريبًا هاجمها بوحشية الشهر الماضي وتم تصوير كل ذلك بالكاميرا.

وقعت الحادثة العنيفة بينما كان ابنها البالغ من العمر سبع سنوات بجانبها. اضطرت الأم التي كانت تنزف دمًا من أنفها ومحجر عينها إلى ركوب سيارة أجرة "أوبر" للوصول إلى المستشفى وذلك بعد أن قطعت الأمل من وصول الشرطة وسيارة الإسعاف بعد مرور ساعتين.

يقول أحد شهود العيان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن جونسون وابنها جلسا خلف المنضدة في انتظار سيارة الإسعاف لمدة ساعتين تقريبًا.