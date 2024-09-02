صبي بعمر 8 سنوات ينقذ والده بعدما سقط من سطح المنزل وفقد الوعي.. كيف؟

تمكن صبي بعمر 8 سنوات في "رود آيلاند" من إنقاذ والده إثر سقوط الأخير من سطح المنزل، ليصطدم رأسه بقوة قبل أن ينزف ويفقد الوعي.

فبعد يوم كامل من الصيد مع أبيه، يقول نوفا نسينزي إن نباح كلاب العائلة أخرجته من الحمام إلى الفناء الخلفي، حيث كان الأب على الأرض ينزف من رأسه.

حافظ الصبي على هدوئه، وعمل على إبقاء والده مستيقظًا بينما كان يبحث في المنزل عن هاتف للاتصال بالطوارئ.

عندما لم يتمكن من العثور على هاتف والده انتقل إلى الخطة ب، راكضًا إلى منزل صديقه بحثًا عن شخص بالغ، لكنه لم يلق أي إجابة هناك أيضًا.

عندما عاد أخيرًا إلى المنزل وجد هاتفًا احتياطيًا في شاحنة والده، ليتم بعدها نقل الأب على عجل إلى المستشفى حيث تم وضع 9 غرز في رأسه. كما عولج من عدة كسور في الضلوع وضرر جزئي في الرئة.

ومع مرور أسبوع على تعافيه، يقول الأب إنه لم يكن ليتوقع أبدًا أن يصبح ابنه الصغير بطله بهذه السرعة.