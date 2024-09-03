إعلانات مزيفة لكامالا هاريس تجتاح هذه المدينة الأمريكية.. ما القصة؟

تحب فيلادلفيا فرق الرياضة الخاصة بها، لكن شخصًا ما، أو ربما مؤسسة، تحاول استغلال هذا الحب والعشق لمكاسب سياسية غير مسموح بها.

ظهرت نائب الرئيس كامالا هاريس مرتدية ملابس فريق "إيجلز" مع اقتباس يقول: المرشح الرسمي لفريق فيلادلفيا إيجلز.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فريق إيجلز اللافتات بأنها إعلانات سياسية مزيفة.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة "إنترسيكشن" للدعاية إن الإعلان المدفوع قد تم إزالته عبر كسر قفل ربما واستبداله بنسخة غير مصرح بها.

وقال البيان جزئيًا: "نشير إلى أن فريق إيجلز وشركة إنترسيكشن ليس لهما أي علاقة بإنشاء أو نشر هذه النسخة غير المصرح بها، وسيقوم موظفو إنترسيكشن بإزالة الإعلانات في أقرب وقت ممكن".