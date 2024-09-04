يظهر فيديو مراقبة اللحظات الكارثية التي صدمت فيها سيارة موستانغ منزل ماركوس هولمبرغ وسابرينا ريفيرا في ويست فينيكس، حيث يمكن رؤية الزوجين يستعدان لتناول العشاء بينما كانت سابرينا تذهب لإغلاق الستائر، وعندها رأت سيارة تتجه نحوهما مباشرة.

اعتقلت الشرطة سائق المركبة، فالنتين إسبينوزنا، البالغ من العمر 18 عامًا.

الواجهة الأمامية لمنزل الثنائي اختفت الآن - واستُبدلت بألواح - ويمكن أيضًا العثور على شقوق في جميع أنحاء غرفة المعيشة.

نظرًا لمدى الدمار الذي يبدو عليه المنزل في الفيديو - يقول الزوجان إنهما محظوظان لأنهما نجيا بحياتهما.