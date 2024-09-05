تحدث جايدن تكاتشيك البالغ من العمر 16 عامًا علنًا مع وقوف والديه بجانبه خارج منزلهم في غلوستر يوم الثلاثاء بعد أن قال إنه تعرض للضرب من قبل مجموعة من المراهقين في الغابة بخليج جوس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جايدن أن المراهقين "انقضوا علي جميعًا وبدأوا في ضربي، ولم أستطع النهوض. كانوا يضربونني في مؤخرة رأسي ومقدمته".

انتهى الأمر بجايدن في المستشفى، بكسر في وجنته بالإضافة إلى كدمات وخدوش على رأسه وبقية جسده.

وتقوم الشرطة الآن بمراجعة مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتحديد من كان متورطًا، وما إذا كان ما حدث يرقى إلى مستوى جريمة كراهية ضد جايدن المتحول جنسيًا.