التقطت كاميرا جوية تابعة للشرطة مقطع فيديو بتقنية الرؤية الليلية لعملية استيلاء غير القانوني على الطريق في حي ريفرسايد في مدينة جاكسونفيل، بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتفرق الحشود المجتمعة لمشاهدة تلك المناورات والتفحيط الذي تم التنسيق له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شوهدت سيارات معدلة “تفحط” في تقاطع بينما تطلق الألعاب النارية حيث يتجمع حشد من مئات الأشخاص ويحدقون بها. ثم عندما تصل السلطات، يتفرق الحشد في جميع الاتجاهات.

تعاون مسؤولو المقاطعة والولاية لاعتقال 10 أشخاص ومصادرة المخدرات وثلاثة أسلحة نارية وأربع مركبات.

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