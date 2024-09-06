لم تضع عائلة إستس سجادة الترحيب لأسد جبلي داهم منزلها في الصباح الباكر، حيث يقول برنت إستس إنه لم يستطع معرفة كيف دخل القط الكبير إلى الفناء الخلفي لمنزله، لكنه أدرك لاحقًا أن البوابة التي اعتقدوا أنها مغلقة كانت مفتوحة قليلاً.

الضجيج في حوالي الساعة 5 صباحًا أيقظ إستس، الذي اعتقد أنه سيرى حيوانات الراكون، وليس أسدًا جبليًا.

تحذر شرطة أوبورن السكان لتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا تجول هذا الأسد الجبلي أو غيره من الأسود من الوادي إلى الأحياء مرة أخرى.

يعيش إستس وجيرانه في سفوح أوبورن، وهم معتادون على رؤية الحياة البرية - من حيوانات الراكون والأفاعي الجرسية وحتى الدببة في بعض الأحيان - لكن رؤية أسد جبلي في الفناء الخلفي يعتبر أمرًا غير مسبوق.