استخدمت سلطات إنفاذ القانون في ولاية ويسكونسن الأمريكية طائرة بدون طيار (درون) حرارية للعثور على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فُقد ليلاً في حقل ذرة مترامي الأطراف.

ومع وجود مساحة أكثر من 100 فدان للبحث، أحضرت سلطات إنفاذ القانون المحلية طائرة بدون طيار حرارية. وفي غضون دقائق، وجد مشغل الطائرة بدون طيار بقعة حرارية على بعد نصف ميل تقريبًا من المزرعة التي اختفى فيها الطفل... ثم أرشد طاقم إنقاذ صغير عبر الحقل. وجدوا الطفل المفقود سليمًا وأعادوه إلى والديه.

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