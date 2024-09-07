شاهد ما عثر عليه حرس حدود داخل حجرة مخفية في شاحنة مقطورة

عرضت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية اللحظة التي فتح فيها حراس حدود حجرة مخفية داخل شاحنة مقطورة ذات 18 عجلة، حيث كانت الشاحنة مصنوعة لتبدو وكأنها مركبة تجارية من الخارج، مع إجراء تعديلات في الداخل، لعمليات النقل وإخفاء الأشياء.

حيث قال الملازم كريستوفر أوليفاريز، في إدارة السلامة العامة إن الجندي تواصل مع السائق. لاحظ وجود بعض التناقضات مع السائق، ومع الشاحنة نفسها. وبعد تفتيش السيارة أو تفتيش الشاحنة، كشف عن وجود حجرة زائفة داخل منطقة شحن البضائع في الشاحنة.

وكانت الحجرة تحوي 17 مهاجرًا على متنها، متوجهين إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وتم العثور على 13 رجلاً وأربع نساء داخل ما تسميه إدارة السلامة العامة شاحنة "CLONED LOWE'S TRUCK".

تم توجيه اتهام للسائق، ميغيل باترسون البالغ من العمر 28 عامًا من جاكسون، مسيسيبي، بتهريب البشر، والتسبب بإصابات جسدية خطيرة.