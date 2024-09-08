في الساعة 12:21 صباحًا، احتجز شرطي من ولاية واشنطن مطلق النار المشتبه به تحت تهديد السلاح، حيث يمثل الاعتقال نهاية موجة إطلاق نار ليلية أرسلت سيدتين إلى المستشفى وتركت المحققين مع ما لا يقل عن 6 مسارح جريمة على طول الطريق السريع رقم 5 في واشنطن.

في الساعة 8:30 مساء عيد العمال، تقارير عن إطلاق نار بالقرب من شارع 320 في فيدرال واي حيث أصيب شخص واحد. بعد 15 دقيقة، وقع إطلاق نار ثان بالقرب من مخرج مارتن لوثر كينغ على طول الطريق السريع رقم 5. في الساعة 8:50 بالقرب من شارعي I-90، I-5، أصيبت امرأة بجروح خطيرة في ما أصبح الآن إطلاق النار الثالث. ضيّق المحققون نطاق بحثهم إلى سيارة فولفو بيضاء تحمل لوحات كاليفورنيا.

في الساعة 10:57، على شارع I5 بالقرب من المخرج 18 - تم الإبلاغ عن 3 حوادث إطلاق نار منفصلة في غضون دقائق من بعضها البعض.

تقول شرطة واشنطن إن موجة إطلاق النار انتهت خارج مجمع الشقق هذا في University Place.

تم احتجاز مطلق النار المشتبه به بتهمة الاعتداء، بينما يعمل المحققون على معرفة عدد مشاهد إطلاق النار التي سيتم ربطه بها.