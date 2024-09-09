شاهد حرائق غابات تجتاح كاليفورنيا.. والتضاريس الصعبة تعقد جهود الإطفاء

تتحدث مراسلة شبكة CNN، كاميلا بيرنال، عن حرائق الغابات في مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أجبرت النيران آلاف الأشخاص على إخلاء المنطقة.

هناك عوامل متعددة تعمل ضد فرق الإطفاء، حيث أخبر المسؤولون مراسلة CNN أن التضاريس شديدة الانحدار ويصعب الوصول إلى بعض المناطق.

والسبب الآخر الذي يصعب جهود الإطفاء هو الطقس، حيث إن درجات الحرارة ثلاثية الأرقام، وحتى خلال الليل، فإن درجات الحرارة في الثمانينيات. لذلك لا توجد راحة لرجال الإطفاء.

كما يتوقع حدوث عواصف رعدية في هذه المنطقة. لذا، نظرًا لوجود هذه العواصف الرعدية، نعم، قد يكون هناك أمطار قد تساعد في إخماد هذه الحرائق، ولكن هناك أيضًا احتمالية حدوث صواعق تؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة.

ثم تأتي مع العاصفة أيضًا رياح غير متوقعة وتنقل النيران إلى مناطق لا يستطيع رجال الإطفاء التنبؤ بها ولا يعرفون أين يضعون طواقمهم، مما يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لهم.

