هل ستقنعك مميزات آيفون 16 الجديد بالتحديث؟.. إليكم نظرة عليها

تقوم آبل بتغييرات كبيرة في في "آيفون 16" على أمل أن تقوموا بترقية أجهزتكم فعلًا هذا العام. فهل التغييرات مثيرة بما فيه الكفاية؟ لنلق نظرة عن كثب.



على صعيد الهيكل، هناك زر جديد يسمح لك بالتمرير والنقر لاستخدام خصائص التحكم بتطبيق الكاميرا، مثل حدة التركيز أو تقريب الصورة دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

كما أنه مزود بأطول بطارية عمرًا حتى الآن، بجانب أطراف أنحف وألوان أزهى مرحة للغاية. الهاتف مزود بشاشة أكبر بقليل وشريحة معالجة جديدة أسرع بنسبة 18% تقريبًا مقارنة بهاتف العام الماضي.



لكن آبل توضح أن هذا آيفون مصمم للذكاء الاصطناعي، وهنا يحدث السحر.



من خلال ما تسميه الشركة "ذكاء آبل"، ستتمكن "سيري" الآن من استخدام الرسائل النصية لتذكيرك بالعروض التلفزيونية وتوصيات الموسيقى التي أرسلها الأصدقاء، أو المساعدة في الإشراف على تقويمك. كما يمكنك أن تطلب منها إرسال صور من حفل الشواء الأسبوع الماضي إلى صديق.



ستساعدك أداة البحث المرئية الجديدة أيضًا على تحديد نوع الكلب الذي تمر به في الشارع.



للوصول إلى جميع الميزات الجديدة بالطبع، سيتعين عليك شراء "آيفون 16"، أو على الأقل استخدام طراز "آيفون 15 برو" من العام الماضي.



وفي وقت يستغرق فيه المزيد من الأشخاص وقتًا أطول لترقية أجهزتهم، قد تكون هذه هي النسخة التي تغري الناس بالترقية.