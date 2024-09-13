يقول فيليبي مارتينيز إن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر والده فريدي فيغا وعمه خيسوس أندينو يتعرضان للاعتداء من قبل مجموعة من المراهقين، الأربعاء.

وبحسب مارتينيز، فقد "كان هناك قتال بدأ في "برادلي تيك"، وهي المدرسة الثانوية القريبة، وانتقل إلى ماكدونالدز".

يمتلك مارتينيز المبنى المجاور لمطعم الوجبات السريعة في ناشيونال أفينيو، وكان الاثنان واقفين وطلبا من المراهقين "الابتعاد عن المركبات، وفي تلك اللحظة بأحد مقاطع الفيديو، يمكنكم أن تروا أن والدي يتدخل، وطلب من عمي أن يترك الأمر وشأنه. ومن العدم، بدأوا في تبادل اللكمات".

أصيب رجل آخر يبلغ من العمر 53 عامًا، بينما تؤكد شرطة ميلووكي احتجاز 3 ذكور، شخصين بعمر 14 عامًا وآخر عمره 15 عامًا، ويواجهون تهمة الاعتداء الشديد.

من جانبه، قال مارتينيز إن والده خرج من المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أنه "يعاني بالتأكيد من الكثير من الألم، ويصعب عليه التحرك. كان عليّ مساعدته في الخروج من السرير والذهاب إلى الحمام".

وأدان رئيس بلدية ميلووكي كافاليير جونسون الحادث، قائلاً: "كان الهجوم على الضحيتين بلا أي مبرر يمكن تصوره. أدعو للضحيتين بالشفاء العاجل. يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات بشكل صارم".

لكن مارتينيز والآخرين الذين احتشدوا خارج "برادلي تيك" يريدون أكثر من مجرد بيان.