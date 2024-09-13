تقول الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 80 عامًا شوهدت وهي تتعرض لسرقة مظروفها المملوء بالنقود في مقطع الفيديو كانت ضحية لسرقة تقليدية ارتكبها شخصان، بالإضافة إلى عملية احتيال هاتفية أكثر تعقيدًا على أيدي محتالين.

ورغم أن الفيديو تم نشره مؤخرًا، إلا أن السرقة وقعت في 12 يوليو بمتجر صغير في وسط مدينة هيوستن التي تقطن بها.

كما أقنعت محتالة تدعى جينيفر الضحية بإيداع مبالغ ضخمة في كشك للبيتكوين والعملات المشفرة، بعد أن زعمت أن بنوكها تعرضت للاختراق.

تقول الشرطة إن جينيفر أقنعت الضحية أيضًا بتحميل تطبيق يمنحها التحكم في هاتف الضحية، ووصولًا إلى حساب العملة المشفرة بمجرد تحويل الأموال.

ويُزعم أنها دربت الضحية على كيفية سحب مبالغ إجمالية تبلغ حوالي 76 ألف دولار دون إثارة الشكوك.

من جانبه، يقول المحقق في شرطة هيوستن جيف بريدين، "إنها واحدة من أكثر الأشياء جنونًا التي رأيتها في حياتي المهنية بالقسم".

ويشير المحقق إلى أنه حتى بعد السرقة، سحبت الضحية المزيد من المال وعادت إلى نفس الكشك.

تأمل الضحية الآن أن ينتهي المطاف بالمحتالين واللصوص المزعومين في السجن، قائلة: "أتمنى بالتأكيد أن يتم القبض عليهم لأنني أكره أن أرى هذا يحدث لشخص آخر".