وفقًا لمكتب العمدة، وقع الحادث قرابة الساعة 11:20 صباح الأحد عندما حاولت حوالي 6 دراجات نارية الدخول إلى الطريق السريع. كانوا يتسابقون ويقودون بتهور.

في نفس الوقت الذي كانت تلك الدراجات النارية فيه على الطريق، يقول مكتب العمدة إن حادثًا وقع بين مركبتين أخريين، تعرض إطار إحداهما للثقب وكانت تقود ببطء.

وكان أحد ضباط الشرطة، والذي كان خارج الخدمة، يمر من هناك، وانحرف لتجنب تلك المركبات، وصدمته دراجة نارية.

بعد ذلك، صدمت مركبة أخرى تلك الدراجة النارية، قبل أن ينحرف الضابط مرة أخرى، وفي النهاية اصطدم بأحد حواجز الطريق وانقلب.

تم نقل الضابط إلى المستشفى بسبب احتمال إصابته بارتجاج في المخ وتم إدخاله للمراقبة.

كما تم نقل سائق الدراجة النارية الذي صدم الضابط، وسائق مركبة أخرى، إلى المستشفى أيضًا، في حين تم إيقاف واحتجاز العديد من سائقي الدراجات النارية.