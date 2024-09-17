الرجل المتهم بقتل زوجته ورجل آخر في 2023 أصبح الآن خلف القضبان.

اعتقلت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية بريندان بانفيلد وهو وكيل سابق في مصلحة الضرائب بعد ظهر، الاثنين، ووجهت له تهمة القتل.

استجابت الشرطة في 24 فبراير 2023، لنداء من منزل بريندان وكريستين بانفيلد حيث كانا يعيشان مع ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات ومربية الأطفال جوليانا بيريز مارغوليس.

في غرفة النوم وجدوا كريستين بانفيلد مصابة بعدة طعنات وجوزيف رايان مصابًا بجروح ناجمة عن أعيرة نارية.

كانت المربية وبريندان هما من اتصلا برقم النجدة 911.

ولدى كاتي لوسو مراسلة محطة WUSA الأخبارية التفاصيل.