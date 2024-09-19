بركان هاواي الثائر يقدم عرضًا مذهلًا من الحمم المتطايرة.. شاهد ما حدث

قدم ثوران جديد في بركان كيلاويا في هاواي عرضًا مذهلاً للعلماء الذين حلقوا فوقه يوم الثلاثاء عندما شاهدوا نوافير من الحمم البركانية تنبعث من إحدى فوهات البركان.

ومن غير الواضح إلى متى سيستمر الثوران، لكن لم يتم تهديد أي منازل.

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وبدأ البركان الثوران قبل بضعة أيام في منطقة نائية بحديقة هاواي الوطنية للبراكين، حيث تطايرت الحمم من التشققات لتشكل نوافير من الحمم البركانية يصل ارتفاعها إلى 30 قدمًا.

ورغم أن هذا مثير للإعجاب إلا أن نوافير الحمم قد تتطاير إلى ارتفاع 300 قدم بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يعد كيلاويا أحد أكثر براكين العالم نشاطًا، لكن هذه هي المرة الأولى التي تثور فيها هذه المنطقة منذ أكثر من 25 عامًا.