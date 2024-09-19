هجوم عنيف على بائع متجول يكلف رجلًا نحو 3 ملايين دولار.. شاهد ما حصل

صدر حكم بإلزام رجل من جنوب كاليفورنيا بدفع ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار لبائع متجول، وأدانت هيئة المحلفين الرجل بتهمة الاعتداء الأربعاء.

أظهر مقطع فيديو من هاتف محمول الهجوم العنيف على جوناثان ألفاريز وهو بائع متجول. حيث كان يمكن رؤية الرجل وهو يحطم طاولة البائع ومعداته بفأس. بينما لم يُصب بأذى أثناء المواجهة إلا أنه كان يرتعد خوفًا بشكل واضح. حيث قال ألفاريز: "الحقيقة أنني في تلك اللحظة كنت خائفًا حقًا من أن الرجل هدد حياتي." وأضاف بعد صدور حكم بحق المعتدي: "أشعر أن العدالة قد تحققت بسبب السلوك الذي قام به."

ولدى توم وايت مراسل محطة KCBS/KCAL الأخبارية المزيد من التفاصيل.