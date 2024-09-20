نفذت الشرطية نيكول مايرون عملية إنقاذ جريئة في 12 سبتمبر، بعد إخطار مكتب عمدة مقاطعة ماكومب بأن شخصًا ما في شاحنة صغيرة كان يقود سيارته بشكل غير منتظم.

بمجرد أن اقتربت مايرون من الشاحنة، لاحظت رجلاً يبدو أنه يعاني من حالة طبية طارئة.

قالت الشرطية إنها كانت تحاول "التفكير في أي طريقة ممكنة لإيقاف السيارة، ومحاولة جذب انتباهه. لم ينجح أي شيء كنا نفعله".

في مرحلة ما، تمكن الرجل من فتح نافذة السائق، وعندها قفزت مايرون من خلالها.

أشارت الشرطية إلى أنه "بمجرد دخولي، أدركت أن ناقل الحركة موجود مباشرة فوق عجلة القيادة. غيرته إلى وضعية التوقف على الفور بمجرد دخولي، وقمت بتفحصه، كان في حالة ذهول. لم يكن متأكدًا مما كان يحدث حقًا".

لم تنجح مايرون في القيام بذلك بمفردها. كان شريكها، الشرطي أنتوني غروس، يقود سيارة الدورية بسرعة خمسة أميال في الساعة.

ناهيك عن ترقية غروس مؤخرًا إلى مراقبة الطرق، حيث كان لا يزال في التدريب عندما حدث كل هذا.