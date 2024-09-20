ترتفع معدلات الطلاق في الصين، مما يدفع العديد من الأزواج إلى الرغبة في تدمير الذكريات مثل الصور والألبومات، التي صُممت لتدوم طويلاً.

وفي مستودع يقع على بعد 60 ميلاً خارج بكين، يستخدم ليو وي وفريقه آلات سحق صناعية للمساعدة في التخلص من هذه الذكريات السعيدة، حيث يقومون برش الوجوه بالطلاء لضمان الخصوصية - قبل وضعها داخل الكسارة.

إنه حل أفضل مقارنة بإلقاء الأشياء في سلة المهملات، إذ لا يزال يُنظر إلى الطلاق على أنه مخزٍ في الصين.

يتم تصوير هذه العملية بالكامل بالفيديو، فالعملاء يريدون إثباتًا على أن المهمة قد تمت.

وتتفاوت تكلفة هذه العملية - وتصل إلى قرابة 30 دولارًا، اعتمادًا على ما يجب تدميره.

يحدث هذا في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الطلاق في الصين، وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات تجنب أزمة ديموغرافية من خلال الترويج للزواج والأبوة. لكن الركود الاقتصادي يجعل العديد من الأزواج الشباب يشعرون بالتوتر بشأن العمل والحياة والعلاقات.