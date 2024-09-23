لحظة عودة رائدة فضاء ناسا ورائدين روسيين بسلام على متن كبسولة سويوز

هبطت كبسولة سويوز التي تحمل رائدة فضاء من وكالة الفضاء الأميركية،ناسا، ورائدي فضاء روسيين بسلام في كازاخستان بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية.

وعادت ترايسي دايسون إلى الأرض بعد 184 يومًا في الفضاء، في حين عاد أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب بعد 374 يومًا في الفضاء.

ويحمل كونونينكو الآن الرقم القياسي لأكثر عدد من الأيام في الفضاء، والذي يبلغ 1111 يومًا.

وقامت دايسون بالكثير من العمل في الفضاء، حيث أجرت بحثًا في أبحاث الخلايا الجذعية، والطباعة ثلاثية الأبعاد لأنسجة القلب، وتشغيل الروبوتات على الأرض من الفضاء، وسلامة الحرائق والجاذبية الدقيقة بين أشياء أخرى كثيرة.