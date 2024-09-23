أظهرت مقاطع فيديو درامية لحظة هروب ثمانية ثيران، الأحد، من مهرجان رعاة البقر (روديو) في مواقف سيارات بجوار مركز تسوق "إيميرالد سكوير" في نورث أتلوبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وفي مقاطع الفيديو، يمكنكم رؤية الثيران تهاجم سياجًا من الأسلاك وتركض نحو الطريق المزدحم الأول. ومن المركز التجاري، سارت الثيران بضعة أميال إلى شارع بريسكوت في أتلوبورو.

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