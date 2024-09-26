في حين أن البعض قد يعتبرها قبيحة المنظر، إلا أن الحفرة الهائلة عند تقاطع شارعي بيلدن وسانت لويس تكتسب الكثير من المعجبين.

الجمالية ليست ما يبهر السكان المحليين تحديدًا، وإنما التأثير الذي تخلفه الحفرة التي يبلغ طولها 16 قدمًا وعرضها 16 قدمًا على الحي.

يقول السكان لشبكة أخبار CBS شيكاغو إن السرعة كانت مشكلة منذ فترة طويلة في المنطقة. لذلك عندما ظهرت الحفرة في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت أيضًا حملة عبر الإنترنت مع وسم "أنقذوا الحفرة”، لأنها كانت تجبر السائقين على تقليل سرعتهم.

ووفقًا لعضو مجلس الدائرة 35، كارلوس راميريز روزا، فإن الحفرة مؤقتة فقط لأنها في المراحل الأولى من التحول إلى دوار مروري يتم تشييده بواسطة وزارة النقل.

