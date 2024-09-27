قال مسؤولو الحياة البرية في ولاية أيداهو الأمريكية إنهم لاحظوا زيادة في نشاط الدببة هذا العام، وهذا يشمل حالات متعددة من هجمات الدببة التي وقعت هذا الصيف.

في حين قال جاريد هيديليوس، من هيئة خدمات الحياة البرية:"الدببة الرمادية حيوانات آكلة للحوم والنباتات. لذا فإنها انتهازية تتغذى على أي شيء صالح للأكل يصادفها، سواء كانت جيفة، أو جثة ميتة من الشتاء، أو نباتات، أو خضرة، أو التوت."

وفي وقت سابق من هذا الشهر تعرض صياد بالقوس والسهم في منتزه “آيلاند بارك” لهجوم عنيف من دب أشيب. وتمكن الصياد وصديقه من قتل الدب دفاعًا عن النفس.

فيما تطلب دائرة الغابات الوطنية من الناس في المنطقة توخي الحذر من الدببة - خاصة مع بدء موسم الصيد في الخريف وزيادة فرص مواجهة الدببة.

ولدى سيث راتليف مراسل قناة KIFI المزيد من التفاصيل.