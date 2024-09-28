تحقق الشرطة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في حادثة سرقة واعتداء وقع في وضح النهار.

قام المشتبه به بنزع حقيبة ظهر امرأة أثناء سيرها في الشارع - وتم تصوير كل ذلك على كاميرا فيديو للمراقبة.

وأظهر مقطع الفيديو هذا الذي التقطته كاميرات المراقبة المرأة وهي تغادر متجرًا لتحويل الأموال في شارع ويفرلي صباح أمس. ثم يقترب منها بسرعة رجل يرتدي قناعًا ويحمل في يده ما يبدو أنه سلاح، ويلاحقها حول السيارة ليحدث بعد ذلك صراع على الرصيف بينما يحاول الرجل أخذ حقيبتها. وفي النهاية يمسك الرجل المسلح بالحقيبة، ثم ينطلق بسيارة.

وتروي ماري سالازار من قناة WHDH القصة لنا.