يُظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة منزل لحظة اشتعال النيران في سيارة تسلا التي يملكها زوجان من ساراسوتا بولاية فلوريدا أثناء الفيضانات التي سببها إعصار هيلين والتي احترق بعدها منزلهما.

يقول مورغان هودجز إن سيارة تسلا موديل إكس التي تملكها الأسرة كانت متوقفة في المرآب أثناء العاصفة.



أخبر هودجز شبكة CNN أن السيارة لم تكن موصولة بالكهرباء وقت الفيضان، وقال إن الأسرة رفعت السيارة عندما دخلت 6 إلى 8 بوصات من المياه إلى المرآب.



قال هودجز إن النيران اشتعلت في السيارة بمجرد أن بدأت المياه في الانحسار من المرآب، مضيفًا أنه لا يعرف سبب اندلاع الحريق.



تنصح تسلا أصحاب المركبات بنقل المركبات المهددة بالفيضانات إلى أرض أعلى.



تواصلت شبكة CNN مع الشركة للحصول على مزيد من التعليقات لكنها لم تتلق أي رد.



وأبلغت مقاطعة بينيلاس شبكة CNN أنها تنصح السكان بنقل مركباتهم الكهربائية وعربات الغولف والدراجات الإلكترونية التي تعرضت لمياه البحر بعيدًا عن منازلهم لمسافة 50 قدمًا على الأقل، وإلا فقد تشتعل فيها النيران.



فقدت عائلة هودجز منزلها وأربع مركبات وعربة غولف وقاربين.



لم يصب أي شخص من أصل 9 كانوا في المنزل في ذلك الوقت بأذى.