تسبب حريق في مصنع بجورجيا في تفاعل كيميائي أجبر حوالي 17 ألف شخص على الإخلاء، وترك الكلور الضار المحتمل في الهواء.



بدأ الحريق الأحد في مصنع بيولاب الكيميائي في كونيرز، على بعد حوالي 30 ميلاً شرق أتلانتا.



نصح المسؤولون السكان في المنطقة بالبقاء في الداخل مع إغلاق النوافذ وإيقاف تشغيل مكيفات الهواء.



قال مسؤولو المقاطعة إن الماء من رأس الرشاش المعطل مختلط بمادة كيميائية تتفاعل مع الماء، ويبدو أن هذا هو سبب السحابة.



قالت شركة المنتجات الاستهلاكية إن الموظفين في المصنع آمنون، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

