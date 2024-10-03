شوهدت سمكة قرش صغيرة هذا الأسبوع في بحيرة بولاية فلوريدا الأمريكية، على بعد أميال من المحيط... حيث يعتقد الخبراء أن إعصار "هيلين" له علاقة بالأمر.

تقول طالبة الدراسات العليا سوزانا كوغبورن، والتي هذه المخلوقات في جامعة فلوريدا غولف كوست، إنه من المؤكد أن الأمر قد يكون مرتبطًا، بالنظر إلى جغرافية موقع ليكس بارك، فإن الأرجح أن ما حدث هو أن القرش وصل إلى هناك عبر نهر هندري كريك. وخاصة مع كل مياه الفيضانات، فمن المحتمل أن يكون قد دفع القرش إلى هناك وعندما انحسرت المياه، بقي في بحيرة ليكس بارك."

ولدى راشيل ويلان مراسلة محطة WBBH الإخبارية في تقريرها المصور من فورت مايرز، التفاصيل.