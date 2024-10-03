قال مسؤولون يابانيون إن قنبلة أمريكية غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية كانت مدفونة في مطار ياباني انفجرت، يوم الأربعاء، مما تسبب في حفرة كبيرة في مدرج الطائرات وإلغاء أكثر من 80 رحلة، ولكن لم تقع إصابات.



وقال مسؤولون في وزارة الأراضي والنقل إنه لم تكن هناك طائرات قريبة عندما انفجرت القنبلة في مطار ميازاكي جنوب غربي اليابان.



وقال المسؤولون إن تحقيقا أجرته قوات الدفاع الذاتي والشرطة، أكد أن الانفجار نجم عن قنبلة أمريكية تزن 500 رطل ولم يكن هناك أي خطر آخر. كما أنهم يحاولون تحديد سبب انفجارها المفاجئ.



وأظهر مقطع فيديو سجلته مدرسة طيران قريبة الانفجار وهو يقذف قطع الأسفلت في الهواء كالنافورة.



كما أظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الياباني حفرة في ممر الطائرات يبلغ قطرها حوالي 7 أمتار (23 قدمًا) وعمقها مترًا واحدًا (3 أقدام).



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، إن أكثر من 80 رحلة تم إلغاؤها في المطار الذي يأمل استئناف عملياته، صباح الخميس.



تم بناء مطار ميازاكي في عام 1943 كميدان تدريب طيران سابق للبحرية الإمبراطورية اليابانية، حيث انطلق منه بعض طياري الكاميكازي في مهام هجومية انتحارية.



وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إنه تم العثور في المنطقة على عدد من القنابل غير المنفجرة التي ألقاها الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية.



ولا تزال مئات الأطنان من القنابل غير المنفجرة من الحرب مدفونة في جميع أنحاء اليابان، ويتم أحيانًا استخراجها من مواقع البناء.