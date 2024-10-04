كان رجل من ولاية كارولينا الشمالية في نزل قريب يستعد لحفل زفاف ابنه، عندما سمع أن امرأة محاصرة في مياه الفيضانات باتجاه مجرى النهر.

وبحسب إيدي هانيل، الذي أنقذ السيدة، فقد "بدأ المنزل يندفع باتجاه مجرى النهر، لذا قفزت إلى الزورق لمحاولة الوصول إليها. لم أتمكن من المناورة بشكل جيد بما فيه الكفاية. كانت المياه سريعة جدًا وكانت الرياح تهب بقوة، لدرجة أنني لم أتمكن من المناورة إليها. لذا قفزت، قفزت وبدأت في السباحة إليها. تمكنت من الوصول إليها".

كان المارة عاطفيين عندما تم إعادة ليزلي إلى بر الأمان.

حتى أن هانيل دعا ليزلي وزوجها فيل إلى عشاء بروفة الزفاف، بعد أن فقدا للتو كل شيء.

وأشار هانيل إلى أن الزوجين "كانا بحاجة إلى تناول الطعام. جاءا وعليهما الملابس التي كانا يرتديانها. أعتقد أننا حصلنا بالفعل على بعض الملابس لليزلي، وأعتقد أننا أحضرنا بنطالًا لفيل. كما تعلمون، خرجت من تلك المياه وبعد ساعتين غيرت ملابسي إلى زوج آخر من الملابس. أعتقد أن حفل الزفاف كان رائعًا، لكن كل شيء قبل حفل الزفاف كان بمثابة كارثة إلى حد ما".