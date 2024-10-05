اندلع قتال عنيف بين ذكرين من حيوانات الموظ في منتصف طريق سكني خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أنكوريج بألاسكا، وتم تصوير كل ذلك بكاميرا مالك منزل.

قال رجل إنه كان في ممر المنزل متجهًا نحو سيارته عندما سمع صوت طقطقة قوية لذكري موظ تتشابك قرونها مع بعض.

ثم رأى تلك الحيوانات تتجه نحوه، عندها تمكن من الركض إلى بر الأمان.

وعندما التقط أنفاسه قام بتشغيل الكاميرا وتوثيق ما جرى بينها.

ويعرض جو كادوت مراسل قناة KTUU هذا الفيديو الدرامي.