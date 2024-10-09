في يوم السبت، مثل العديد من عائلات داكوتا الشمالية، وجد آل سورينسون أنفسهم يكافحون حرائق بالقرب من مزرعتهم.

انفصل تيل سورينسون البالغ من العمر 19 عامًا وشقيقه ستران عن والدهما، جارفيس، لإطفاء البقع الساخنة مستخدمين شاحنتهم. ذهب تيل للتحقق من مستوى خزان الضغط، عندما انقذف غطاء الخزان وضربه في صدغه.

قال الأب إنه أخبر زوجته "أن تأخذه لتلقي غرز واكتشفنا أنه أصيب بصدمة شديدة في الرأس".

تم نقل تيل على عجل إلى مستشفى ترينيتي في ماينوت. يقول والداه إن الدكتور وود، جراح الأعصاب، أزال شظايا العظام، ويقول الطبيب إن إصابات تيل تلتئم كما ينبغي.

تيل طالب في السنة الثانية بكلية جيليت المجتمعية في وايومنغ، حيث يتنافس في فريق الروديو.

عاد راعي البقر الشاب إلى منزله للمشاركة في نهائيات حلبة بادلاندز في مينوت هذا الأسبوع. لقد تأهل للمشاركة في فريق ربط الحبال، لكنه سيحتاج الآن إلى شهر على الأقل للتعافي من إصابته الأخيرة.