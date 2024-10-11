إيلون ماسك يكشف عن "روبوفان" و"سايبر كاب".. شاهد شكلهما الغريب

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الخميس عن رؤيته لمستقبل "ممتع ومثير" و"عصر وفرة" مليء بسيارات شركته ذاتية القيادة بدون عجلات قيادة، ومواقف سيارات تحولت إلى حدائق، وروبوتات تسير بين السكان - والتي وعد مرة أخرى بأنها ستكون متاحة في غضون بضع سنوات.

وكشف ماسك عن "روبوفان" و"سايبر كاب"، حيث يعتبر "روبوفان" ذاتي القيادة تمامًا، ويمكنه حمل ما يصل إلى 20 شخصًا، بجانب نقل البضائع أيضًا.

أما سيارة الأجرة السيبراني "سايبر كاب"، فهي لا تحتوي على عجلات قيادة أو دواسات، وتعتبر أيضًا ذاتية القيادة بالكامل، وأشار ماسك إلى أنه سيطلقها في عام 2027.