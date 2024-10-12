فقد ديفيد هامنر منزله في مدينة روك هيل بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، لكنه ممتن للغاية لأنه خرج من الحادثة على قيد الحياة هو وأسرته بعد أن سقطت شجرة على منزله وحوصر على سريره بعد سقوط الجدار فوقه.

وقد تمكنت زوجته من الاتصال برقم الطوارئ حيث وصل رجال الطوارئ، وقاموا بإنقاذ زوجته، وبدأوا في قطع الجدران للوصول إلى هامنر.

فيما عملت ابنتاه التوأم البالغتان من العمر 5 أعوام وابنته 11 عامًا للخروج من المنزل حيث تسلقت التوأم عبر ثقب في الحائط.

وفي تقرير تينا تيري المزيد من التفاصيل.