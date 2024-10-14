دارت خلافات بين الدول حول أصل ومكان دفن المستكشف من القرن الخامس عشر، كريستوفر كولومبوس، لعدة قرون. والآن، تدحض دراسة علمية جديدة النظرية التقليدية القائلة بأن كولومبوس كان من جنوة في شمال غرب إيطاليا.

حيث قام علماء إسبان بتحليل الحمض النووي لبقايا مدفونة في كاتدرائية إشبيلية، والتي ساد الاعتقاد لفترة طويلة أنها تعود لكولومبوس.

لقد قارنوا العينات بتلك الخاصة بعائلته المعروفة، ووجدوا أن كولومبوس كان من يهود السفارديم من أوروبا الغربية، وأن رفاته موجودة بالفعل في الكاتدرائية.



توفي كولومبوس عام 1506 في إسبانيا، حيث كان يعيش 300 ألف يهودي يومًا ما.