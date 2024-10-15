التهم حريق عددًا من السيارات بمجمع سكني في هيوستن، حيث بدأ في سيارة واحدة فقط، قبل أن ينتشر ويدمر عشرات المركبات التي كانت متوقفة ليلًا.

أحد الجيران طرق باب الشابة راين إيلا، والتي أشارت إلى أنهم كانوا نائمين، وعند استجابتها "اتضح أن سيارة كانت تحترق".

تمكنت إيلا، التي كانت سيارتها بجانب تلك التي تحترق مباشرة، من إنقاذ المركبة في الوقت المناسب قبل انتشار النيران.

كما أشارت الشابة إلى أن الأمر "حدث في غضون 5 إلى 10 دقائق. كانت سيارة تلو الأخرى، وكان الأمر يبدو وكأنه انفجار".

حاولت إيلا تنبيه جيرانها بالطريقة التي فعلها أحد الجيران لها. اتصل جار بعد ذلك بالطوارئ قرابة الساعة 3:50 صباحًا، وتوجه رجال الإطفاء في هيوستن للمجمع السكني في غضون دقائق.

ورغم أنه لم يكن من الممكن إنقاذ الكثير من الممتلكات هناك، لكن العديد من الأرواح أُنقذت بفضل إيلا وعدد من الجيران الآخرين الذين انتبهوا على بعضهم البعض.