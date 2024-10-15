تحدث جون ريتشاردز، وهو مذيع شهير يعمل في إذاعة راديو بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، عن اللحظة المروعة التي نجا فيها هو وزوجته وابنه الصغير بأعجوبة من انفجار على الطريق.

كان جون ريتشاردز قد استقبل زوجته للتو من المطار الجمعة، عندما سقطت كرة من نوع ما على الطريق. وقال جون: "إن الشعور بداخلي يقول إن هذه كرة قدم، لذا فقد أبطأت قليلاً، لأنه من الممكن أن يركض أحد الأطفال خلف هذه الكرة. وبعد ذلك، في غضون ثانية، توجهت إلى زوجتي وقلت لها إنها ليست كرة قدم، إنها قنبلة." كان ريتشاردز وزوجته وابنه على بعد أقدام من الانفجار.

لم يصابوا بأذى من ذلك، ولكن الأمر كان له أثرًا كبيرًا. قال جون: "أصبنا بصداع وشعرنا بطنين في الأذن لبضعة أيام ثم اختفى". وأضاف قائلًا: "لقد أصيب ابني بصدمة نفسية حقيقية بسبب ذلك".

وفي تقرير مراسل قناة KING المتعاونة مع شبكة CNN المزيد من التفاصيل.